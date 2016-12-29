Novartis yurtdışına yetenek ihraç ediyor
İsviçreli ilaç şirketi Novartis, Türkiye’den yetenek ihraç eden şirketlerden biri.
Geçtiğimiz haftalarda Ebru Kılıç’ın ‘Global Kalite Uyum Müdürü’ olarak atanmasının ardından şirket, globale yeni bir isim daha gönderdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Novartis Türkiye’de iş birimi direktörü olarak görev yapan Sevilay Özdemir, Novartis İngiltere’ye atandı. Novartis Türkiye bünyesinde 16 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Nörobilim İş Birimi Direktörü olarak görev yapan Özdemir, Novartis İngiltere’de ‘Kardiyometabolizma İş Birimi Direktörü’ olarak görev yapacak.
Son dört yıldır nörobilim ekibini yöneten Özdemir, özellikle MS hastalığı alanında hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken bir isim.
Özdemir, Novartis İngiltere’de üstlendiği yeni görevinde, bulunduğu pazarda kardiyometabolizma tedavi alanı için satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine liderlik edecek.
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