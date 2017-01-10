Ofton Turizm, yeme içmeyi Varul’a emanet etti
Turizm sektörü 2016’da tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı.
Doluluk oranlarının yüzde 30’lara kadar gerilediği sektörde rekabet iyice kızıştı. Oteller verimlilik sağlayabilecekleri her alanda yenilik yapmaya başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin önemli turizm gruplarından Ofton Turizm, The Elysium İstanbul MGallery by Sofitel ve ibis Styles Taksim’in yiyecek & içecek müdürlüğü pozisyonuna Erkan
Varul’u atadı.
22 yıldır turizm sektöründe çalışan Erkan Varul, 10 yıl boyunca Amerika Miami’de Royal Caribbean Cruise Line’a bağlı Explorer of the Sea, Voyagerofthe Sea, Monarch of the Sea gemilerinde çalıştı.
2008 yılında ise Türkiye’ye geri dönerek havalimanı bölgesi otellerinde yiyecek içecek müdürlüğü yaptı. Son olarak 2014-2016 yılları arasında Yalova’da sağlık sektörüne hizmet veren Termal Otel’de genel müdürlük yaptı.
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