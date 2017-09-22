Ogilvy & Mather’da bayrak değişimi
Ogilvy & Mather Türkiye Ülke Başkanı olarak 17 yıldır görev yapan Aytül Özkan’ın aktif iş yaşamını sona erdirme kararının ardından, Ogilvy & Mather Türkiye’nin ülke başkanlığına Ogilvy PR’ın genel müdürü Emine Çubukçu atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
36 yıldır iletişim sektöründe çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen, kurucu ortağı olduğu Capitol Halkla İlişkiler’in 2000’de Ogilvy tarafından satın alınmasıyla grubun ülke başkanlığı görevine getirilen Özkan, Reklamcılar Derneği’nin de 12’inci başkanı oldu.
Uluslararası İletişim Danışmanlığı Şirketleri Birliği’nde (ICCO) 2015 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olan Çubukçu, reklam, halkla ilişkiler ve kamu ilişkilerinde 25 yıldan fazla deneyime sahip.
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