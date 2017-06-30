Öncü GSYO’nun başına geçti
Doğan Holding Yönetim Kurulu’nun ofis müdürü olarak görev yapmakta olan Irmak Orman, Doğan Holding bünyesinde yer alan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Öncü GSYO’ya genel müdür olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kariyerine Garanti Bankası Proje Finansmanı Bölümü’nde yetkili olarak başlayan Orman, şirket birleşme ve satın alımları, kurumsal ve yapılandırılmış finansman, proje finansmanı, değerleme ve iş planı hazırlama konularında çalıştı.
Avea Telekom Pazarlama Birimi Kurumsal ve Ticari Müşteriler Segmenti’nde strateji, planlama, kampanya yönetimi ve proje geliştirme alanlarında uzman olarak görev aldı.
Eylül 2012’de Doğan Holding yönetim kurulu ofisinde işe başlayan Orman, yönetim kurulu ofis müdürü olarak çalıştı. Aynı zamanda grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.
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