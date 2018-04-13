Onkolojiden sorumlu olacak
2007’den beri AstraZeneca Türkiye’de çalışan ve halen Kardiyovasküler İş Birimi’nin müdürlüğünü yürüten Esra Erkomay, AstraZeneca Türkiye Onkoloji İş Birimi’nin direktörü olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Erkomay, aynı zamanda AstraZeneca Türkiye’nin yönetim kurulu üyesi olacak. Esra Erkomay, ilaç sektöründeki kariyerine 2001 yılında Abdi İbrahim’de ürün yöneticisi olarak başladı.
2005-2007 yılları arasında Eczacıbaşı İlaç Kardiyovasküler & Endokrinoloji İş Birimi’nde kıdemli ürün yöneticisi olarak çalıştı.
2007 yılında AstraZeneca Türkiye’ye katılan Erkomay, Doğu Avrupa’da bölge marka lideri, geçiş süreci lideri, MEA bölge lideri görevlerini İstanbul’da yerleşik olarak yürüttü.
Önceki haber Otacı, vegan ürünlerle büyüyecek
Sonraki haber Londra’da Türk pizzası yedirecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?