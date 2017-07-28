Orta ve Doğu Avrupa’yı yönetecek
Analitikte dünyanın lider şirketlerinden SAS, yenilikçi analitik, iş zekası, veri yönetimi yazılımları ve hizmetleriyle dünya genelinde 83 binden fazla müşteriye hizmet veriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirketin Türkiye operasyonundan bir isim, global pozisyona atandı. 11 yıldır SAS Türkiye bünyesinde görev alan ve son olarak danışmanlık ve teknik satış biriminin başında olan Ali Yazgan, Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinden sorumlu profesyonel hizmetler direktörü olarak görev yapacak.
Kariyerine ABD’de, araştırma görevlisi olarak Center for Speech and Language Processing bünyesinde ve AT&T Research Labs’de başladı.
Daha sonra Türkiye’ye dönerek SAS bünyesine katıldı.
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