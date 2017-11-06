Ortadoğu ve Afrika’dan da sorumlu olacak
Kozmetik ve doğrudan satış devi Avon, 70 ülkede faaliyet yürütüyor. Ürünleri tüm dünyada 6 milyon satış temsilcisi tarafından satışa sunuluyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye, şirketin en büyük operasyonlarından biri. Şirketin Türkiye’deki büyüme performansı Avon Türkiye bünyesinden yöneticilerin yurtdışında önemli pozisyonlara geçmesini sağlıyor.
Bunlardan biri de Başak Evrim Daltaban oldu. AVON’un Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika insan kaynakları direktörlüğüne Başak Evrim Daltaban getirildi.
İş yaşamına İktisat Bankası’nda İK yetkilisi olarak başlayan Daltaban, daha sonra PepsiCo ve Liberty Mutual Sigorta şirketlerinde yöneticilik yaptı. Son olarak da jenerik ilaç üreticisi Teva’da çalıştı.
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