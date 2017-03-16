Ortadoğu ve Afrika’yı yönetecek
Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanlığı görevine Samer Abu Ltaif atandı. Microsoft’a 2004 yılında katılan Ltaif, son olarak Microsoft Körfez Bölgesi genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Görevi süresince kurumları ve bireyleri inovasyonla güçlendirmeyi, eğitimde devrim yaratmayı, KOBİ’lerin büyümelerini ve girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayan ve tamamı bölgenin küresel rekabet gücünü ve modernleşmesini destekleyen, simgesel öneme sahip Microsoft girişimlerine öncülük etti.
Samer Abu Ltaif, Microsoft’un Körfez Bölgesi’ndeki varlığını güçlendirmesinde ve şirketin bin 400’den fazla kanal ortağından oluşan ekosistemini geliştirmesinde kilit rol oynadı.
Ltaif, başkanlık görevini, bölgeye 13 yıl boyunca başkanlık eden Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Ali Faramawy’den devralacak.
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