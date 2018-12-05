Ortadoğu ve Kuzey Afrika eklendi

Aralık 5, 2018 0 Yorum 101 Okunma
Ortadoğu ve Kuzey Afrika eklendi

ABD’li el aletleri devi Stanley Black & Decker, 2013 yılından bu yana Türkiye pazarında yeni bir yapılanma sürecinde.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Distribütörlük kanalıyla girdiği Türkiye’de kendi dağıtım ağı ve bayi modelini kuran şirket, yeni model sayesinde 2018 yılında 3 kat büyümeyi başardı.

Şirketin bu başarısının arkasında ise Stanley Black & Decker Türkiye Genel Müdürü Burak Altınoluk var. Bu başarı global yönetimin de dikkatini çekmiş durumda.

2013’ten bu yana Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Altınoluk’un sorumluluk alanına Ortadoğu ve Kuzey Afrika da eklendi.

Deneyimli yönetici, Stanley Black & Decker’dan önce uzun yıllar 3M’de önemli pozisyonlarda görev yaptı.



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