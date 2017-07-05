Ortadoğu’dan sorumlu olacak
Ağ teknolojileri alanında uzmanlaşan Zyxel, pek çok global şirkette olduğu gibi Ortadoğu büyümesini Türkiye’deki insan kaynağının desteğiyle yapmaya hazırlanıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu doğrultuda Zyxel Türkiye’de marka ve pazarlama müdürü olarak çalışan Özden Aliyagiç Uyar, bu görevine ek olarak Ortadoğu bölgesinde de aynı sorumluluğu üstlenecek.
Profesyonel kariyerine 2004 yılında Hızlı Sistem’de kurumsal marka iletişimi asistanı olarak başlayan Uyar, 2007-2011 yılları arasında Zyxel Türkiye’de halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.
2012-2013 yıllarında ise Bircom’da pazarlama müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında marka ve pazarlama müdürü olarak tekrar Zyxel’e döndü.
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