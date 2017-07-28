Otel sayısı arttı
1918’de temelleri atılan Dedeman Grubu bugün, Dedeman ve Park Dedeman markaları ile faaliyetlerini sürdürüyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Grubun Türkiye’de, İstanbul başta olmak üzere Erzurum, Gaziantep, Konya, Denizli, Şanlıurfa, Zonguldak, Elâzığve Trabzon şehirlerinde toplam 15 oteli bulunuyor.
Yurtdışında ise Erbil-Irak ve Oskemen-Kazakistan bölgelerinde iki oteli ile hizmet veriyor. 2015 yılından bu yana Park Dedeman Levent Oteli’nin genel müdürlüğü görevini sürdüren Tunay Erdal, Dedeman İstanbul’un da genel müdürlüğünü üstlendi.
Otelcilik sektöründe 24 yıllık deneyimi bulunan Erdal, 2012 yılında grup gelirler müdürü olarak katıldığı Dedeman Turizm yönetimleri bünyesindeki görevi boyunca farklı lokasyonlardaki otellerin gelirler yönetimi, online kanallar yönetimi ve otel açılışları sürecini yönetti.
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