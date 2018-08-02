Otokoç’ta yeni yapılanma
Otokoç Otomotiv, küresel şirket olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini farklı ülkelere taşıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
En son mart ayında Avis Budget Group ortaklığıyla Yunanistan’da Olympic şirketini satın aldı.
Şirket, yeni yatırımıyla birlikte büyüyen organizasyonunu daha etkin yönetebilmek amacıyla otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama yapılanmasında değişime gitti.
Yeni organizasyonel yapıya göre, araç kiralama iş biriminde Otokoç Otomotiv Araç Kiralama’nın genel müdür yardımcısı İnan Ekici’nin yönetimi altında oluşturulan araç kiralama direktörlüğüne Sabri Çimen getirildi.
Çimen, yurtiçi araç kiralama ve araç paylaşım markaları Avis, Budget, Zipcar ve bunlara bağlı bayi operasyonlarından sorumlu olacak.
Otokoç Otomotiv’in Avis & Budget Group ile Yunanistan’da Olympic şirketini satın almasıyla bu ülkedeki faaliyetlerini ise Yunanistan Ülke Direktörü olarak Andreas Taprantzis yönetecek.
Otokoç, Birmot, Otokoç Sigorta ve Otokoç Parça iş birimleri ise Otokoç Otomotiv Perakendeciliği’nin genel müdür yardımcılığı çatısı altında birleştirilerek Uğur Güven’in yönetimine verildi.
Yeni yapılanma ile Birmot Otomotiv Perakendeciliği Direktörü Çağrı Karaoğuz, Otokoç Otomotiv Perakendeciliği Direktörü ise Tanıl Akçaoğlu oldu.
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