Oyak Renault’dan yurtdışına iki transfer
Renault Grubu tarafından son beş yılda 200’e yakın beyaz ve mavi yakalı çalışanı dünyadaki çeşitli yönetim merkezleri ve üretim tesislerinde görevlendirilen Oyak Renault, yurtdışına insan kaynağı göndermeye devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son olarak iki başarılı yönetici, Çin ve Slovenya’daki fabrikalara transfer edildi. Oyak Renault Karoseri Montaj Fabrikası’nın direktörü olarak görev yapan Kaan Özkan, Renault Slovenya REVOZ Fabrikası’nın genel müdürü olurken, Oyak Renault Kalite Direktörü olarak görev yapan Kadir Biçer ise Renault DRAC’da (Dongfeng Renault Automobile Company) Çin’deki Renault araçlarının üretim, satış ve satış sonrası kalite ve müşteri memnuniyeti süreçlerinden sorumlu kalite ve müşteri memnuniyeti direktörü olarak görevlendirildi.
2013 yılından bu yana Oyak Renault Karoseri Montaj Fabrikası’nın direktörü olarak görev yapan Kaan Özkan, Oyak Renault’da çok sayıda kritik pozisyonda görev aldı.
Kadir Biçer ise kariyerine 1992 yılında Arçelik’te başladı. Oyak Renault ailesine 1996 yılında kalite şefi olarak katılan Biçer, bundan böyle Renault’nun dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Çin’de büyümesinde rol oynayacak.
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