Paynet’in yeni genel müdürü oldu
Paynet Ödeme Hizmetleri, Arena Bilgisayar’ın iştiraki olarak 2000 yılında faaliyete başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Arena Bilgisayar’ın kendi bayilerinden kredi kartı ile tahsilat yapması fikriyle temelleri atılan Paynet, bugün sayısı 6 bini aşan aktif üye bayisi ve yıllık 500 milyon TL’yi aşan işlem hacmiyle Türkiye’nin bankacılık sistemi dışındaki en büyük ödeme ve tahsilat organizasyonu konumunda.
Nakit akışı, fiziksel POS, sanal POS ve mobil POS çözümleriyle ödemeye aracılık hizmetleri sunan Paynet’in genel müdürü Bakay Korkmaz oldu.
Korkmaz, Citi, Millenium, Akbank, Yapı Kredi ve HSBC’de satış ve pazarlama departmanlarında direktörlük ve grup başkanlığı görevlerinde bulundu.
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