Pazarlama direktörü oldu
Tavuk ağırlıklı menüleri ile Türkiye’de yeme-içme sektöründe yeni bir kulvar oluşturan Tavuk Dünyası, hızlı büyüme ve kurumsallaşma çalışmalarını dünya standartlarına taşıma hedefinde.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu kapsamda şirket, perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinin tecrübeli ismi Filiz Bekik’i pazarlama direktörü olarak atadı. Filiz Bekik kariyerine 2001 yılında Unikom’da (Unilever & Komili) üretim ve kalite kontrol sistemlerinin analizini üstlenerek başladı.
Sonrasında KoçSistem Stratejik Pazarlama Departmanı’nda proje asistanı olarak görev aldı. Uzun yıllar Ülker’de yöneticilik yapan Bekik, 2010 yılında Chicco’nun pazarlama müdürü olarak Artsana’ya katıldı.
Ekim 2014’ten itibaren Carter’s & OshKosh B’Gosh Baby Apparel ekibine dahil olarak her iki markanın dijital ve pazarlama müdürlüğünü yürüttü.
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