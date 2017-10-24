Penti’ye CEO oldu
Penti, perakende sektöründe son dönemde büyümesiyle dikkat çeken şirketlerden biri. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyüyen şirketin 2017 yılında perakende satışları yüzde 34 arttı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye genelinde 323 ve yurtdışında 134 mağazası bulunan şirket, mağazalaşma konusunda da hızlı bir büyüme sürecinde.
Şirketin perakende tarafındaki agresif büyüme stratejisi üst yönetimde bir değişikliği beraberinde getirdi.
Perakende sektöründe 25 yıllık deneyime sahip olan ve Penti’de perakende grup başkanı olarak görev yapan Mert Karaibrahimoğlu, CEO olarak atandı.
Mert Karaibrahimoğlu, bugüne dek hem girişimci hem de profesyonel olarak yiyecek, içecek, hazır giyim, aksesuar, tüketici elektroniği alanlarında çalıştı. Topshop, Starbucks Coffee Türkiye, Komşufırın ve Best Buy Türkiye gibi markalarda üst düzey yöneticilik yaptı.
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