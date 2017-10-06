PepsiCo’nun dijitalini yönetecek
Pepsico bünyesine dijital pazarlama konusunda uzman bir isim transfer etti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2011-2017 yılları arasında Pegasus Hava Yolları’nda Türkiye ve 40 farklı ülkedeki dijital stratejinin oluşturulması ve uygulanması, web & mobil satışların artırılması kapsamında dijital satış kanallarının geliştirilmesi ve yönetimi gibi konuları yöneten Didem Namver, PepsiCo’nun dijital pazarlama müdürü oldu.
Dijital kariyerine 2000 yılında e-ticaret sektöründe kategori yöneticisi olarak başlayan Didem Namver, çeşitli ajansların müşteri ilişkileri yönetiminde görev aldıktan sonra, yedi yıl boyunca Finansbank’ta yöneticilik yaptı.
Önceki haber İhracatta iddialı büyüyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?