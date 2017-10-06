PepsiCo’nun dijitalini yönetecek

Ekim 6, 2017 0 Yorum 67 Okunma
PepsiCo’nun dijitalini yönetecek

Pepsico bünyesine dijital pazarlama konusunda uzman bir isim transfer etti.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

2011-2017 yılları arasında Pegasus Hava Yolları’nda Türkiye ve 40 farklı ülkedeki dijital stratejinin oluşturulması ve uygulanması, web & mobil satışların artırılması kapsamında dijital satış kanallarının geliştirilmesi ve yönetimi gibi konuları yöneten Didem Namver, PepsiCo’nun dijital pazarlama müdürü oldu.

Dijital kariyerine 2000 yılında e-ticaret sektöründe kategori yöneticisi olarak başlayan Didem Namver, çeşitli ajansların müşteri ilişkileri yönetiminde görev aldıktan sonra, yedi yıl boyunca Finansbank’ta yöneticilik yaptı.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap