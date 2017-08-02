Perakende tarafına bakacak
Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Shell & Turcas, son dönemde enerjinin yanı sıra perakende alanına da önemli yatırımlar yapıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu doğrultuda İK alanında da yenilikler görüyoruz. Şirkette perakende satışlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonuna Murat Birgül getirildi.
Birgül, satış ve operasyon sorumluluğunun yanı sıra Shell & Turcas icra kurulu üyesi ve Shell Petrol A.Ş’nin yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapacak.
Kariyerine Shell’de başlayan Murat Birgül, ticari satışların farklı alanlarında görev yaptı. Birgül, son 2,5 yıldır, Shell’in Türkiye’deki elektrik ve doğal gaz ticareti operasyonunu gerçekleştiren Shell Enerji’nin ülke ticaret müdürlüğünü yürütüyordu.
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