Petrol Ofisi CFO’su oldu

Şubat 8, 2018 0 Yorum 306 Okunma
Petrol Ofisi CFO’su oldu

Akaryakıt ve madeni yağ sektörünün önemli oyuncularından Petrol Ofisi, üst düzey yönetici kadrosuna yeni bir isim ekledi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Finans direktörlüğü (Chief Financial Officer-CFO) görevine Serhan Ulga atandı.

Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime sahip olan Ulga kariyerinde; finansal hizmetler, otomasyon, medikal cihazlar, medya ve boya sektörlerindeki önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarda, finans alanında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.

Ulga, Petrol Ofisi’ne katılmadan önce son olarak Pegasus Hava Taşımacılığı’nda CFO’luk görevini yürütüyordu.



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