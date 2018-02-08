Petrol Ofisi CFO’su oldu
Akaryakıt ve madeni yağ sektörünün önemli oyuncularından Petrol Ofisi, üst düzey yönetici kadrosuna yeni bir isim ekledi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Finans direktörlüğü (Chief Financial Officer-CFO) görevine Serhan Ulga atandı.
Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime sahip olan Ulga kariyerinde; finansal hizmetler, otomasyon, medikal cihazlar, medya ve boya sektörlerindeki önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarda, finans alanında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.
Ulga, Petrol Ofisi’ne katılmadan önce son olarak Pegasus Hava Taşımacılığı’nda CFO’luk görevini yürütüyordu.
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