Petrol Ofisi’ne yeni CEO
2016 yılında 30,8 milyar TL satış geliri elde eden Petrol Ofisi (PO), bin 707 akaryakıt istasyonu, bir madeni yağ fabrikası, dokuz akaryakıt ve üç LPG terminali, 20 havaalanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1,1 milyon metreküpü aşan depolama kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım ve madeni yağ şirketlerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Rekabetin giderek kızıştığı sektörde PO, CEO değişikliğine gitti. Uzun yıllardır şirketin CEO’luk görevini yürüten Gülsüm Azeri’nin yerine Selim Şiper Petrol Ofisi’nin CEO’su ve yönetim kurulu üyesi olarak atandı.
Petrol Ofisi’nin Vitol Group tarafından devralınmasını takiben ataması yapılan Şiper, Petrol Ofisi’nin iş stratejisinin yeniden yapılanmasını yönetecek ve şirketin sektördeki pozisyonunu güçlendirecek. Şiper, şu anki CEO Gülsüm Azeri’den devralacağı göreve 16 Ekim 2017’de başlayacak.
Gülsüm Azeri Petrol Ofisi’nin ana şirketi VIP Turkey Holding B.V’nin üst yönetim kurulunda (Supervisory Board) görev alarak Vitol direktörlerine katılacak.
Türkiye CEO’su ve yönetim kurulu üyesi olduğu SHV Enerji şirketinden Petrol Ofisi’ne geçmeye hazırlanan Şiper, Türkiye’de başarılı bir strateji değişikliğine ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesine öncülük etmesinin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Asya ülkelerindeki SHV Enerji’ye ait birçok şirketin faaliyetlerini de yönetiyordu.
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