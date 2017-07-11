Pfizer Türkiye ticari operasyonlar lideri
Pfizer, yıllık 49 milyar dolarlık geliriyle dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri. Uzun yıllardır ülkemizde de faaliyet gösteren Pfizer’in Türkiye’deki cirosu ise 821 milyon TL’nin üzerinde.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, hızlı büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir atama gerçekleştirdi. Oğuzhan Bal, Pfizer Türkiye’nin ticari operasyonlar lideri oldu.
Bal, yeni görevinde satış ve pazarlama servisleri, kurumsal eğitim ve gelişim, çok kanallı pazarlama, kurumsal ve pazarlama etkinlikleri bölümlerinin yönetiminden sorumlu olacak.
İlaç sektöründe hem satış hem pazarlama görevlerini içeren 15 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Oğuzhan Bal, Pfizer’de satış ve pazarlama yönetimi konularında çeşitli projelere ve takımlara liderlik etti.
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