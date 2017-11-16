Philip Morris/Sabancı’da üst düzey iki atama
Philip Morris/Sabancı’nın tepe yönetiminde iki önemli atama gerçekleşti. Şirkete 1996 yılında katılan Duygu Tunçkan, finans ve idari işler direktörlüğü görevine getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2003 yılından beri Philip Morris/Sabancı bünyesinde görev yapan Sevcan Ulçer ise pazarlama direktörü oldu.
Bu atamalarla birlikte genel mlüdür Enrique Jimenez’e bağlı olarak çalışan 11 kişilik üst yönetim ekibindeki kadın profesyonel sayısı yediye çıktı.
Sahip olduğu know-how ve yetenek havuzuyla Philip Morris International içinde “yetenek fabrikası” olarak adlandırılan Philip Morris/Sabancı’nın 100’ün üzerinde çalışanı PMl’ın yurtdışındaki iştiraklerinde üst düzey görevlerde bulunuyor. Bu çalışanların yüzde 25’ini de yine kadınlar oluşturuyor.
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