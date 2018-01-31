Philips Ortadoğu ve Türkiye’nin yeni CEO’su
Dünyada 127, Türkiye’de 88 yıldır faaliyet gösteren Philips’in Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son olarak Philips Ortadoğu ve Türkiye’nin sağlık sistemleri başkanlığı görevini yürüten Fidancı, 19921998 yılları arasında Tetra Pak’ta iş geliştirme müdürlüğü yaptı.
1998 yılında Philips ailesine katılan ve önce ürün müdürü ardından da pazarlama direktörü olarak görev alan Fidancı, şirkette farklı pozisyonlarda üst düzey yöneticilik yaptı. Özlem Fidancı, yeni görevinde 16 ülkeden sorumlu olacak.
Önceki haber Start up'a Ortadoğu ilgisi arttı
Sonraki haber Endüstri iş birimine atandı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?