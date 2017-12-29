Pisano, Uğur Özmen’i ekibine kattı

Aralık 29, 2017 0 Yorum 78 Okunma
Pisano, Uğur Özmen’i ekibine kattı

Yazılım şirketi Pisano, son dönemde müşteri deneyimini baştan sona okuyabilecek kapasitede bir yazılım şirketi olarak hizmet skalasını genişletmeyi hedefliyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Şirket, bu yol haritası ışığında müşteri deneyimi alanında danışmanlık yapan Uğur Özmen’i kıdemli müşteri deneyimi ortağı olarak ekibine kattı. ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan Özmen, Price Waterhouse Consultancy’de iş hayatına başladı.

Bireysel bankacılık alanında birçok proje yöneten Özmen, Fortisbank’ta perakende bankacılık ürün geliştirme yönetici direktörü olarak görev üstlendi.

Dijital Dönüşüm Derneği’nin kurucu yönetim kurulu üyesi olan Özmen, halen CRM konularında danışmanlık yapıyor.



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