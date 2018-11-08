Pizza Pizza’nın yeni CEO’su oldu
46 ilde 141 şubesi bulunan Pizza Pizza, kısa bir süre önce orta ölçekli şirketlere yatırım yapan ‘girişim sermayesi fonu’ Mediterra Capital tarafından satın alındı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu satın almanın ardından yeni bir yapılanma sürecine giren Pizza Pizza’nın yeni CEO’su Emre Kurtoğlu oldu. Emre Kurtoğlu, kariyerine Danone Süt Grubu’nda başladı.
Uzun yıllar Danone’de üst düzey yöneticilik yapan Kurtoğlu 2009-2015 yılları arasında Kimberly Clark Türkiye’de farklı birimlerde çalıştı.
2015 yılında Mavi’de e-ticaretten sorumlu genel müdür yardımcısı olarak markanın Türkiye, ABD, Kanada ve Almanya e-ticaret faaliyetlerinin tamamından sorumlu oldu.
2016 yılında itibaren ise Mavi’deki çalışmalarını şirketin kategoriden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak sürdürdü.
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