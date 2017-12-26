PO yeniden yapılanıyor
Petrol Ofisi’nde yeniden yapılanma çerçevesinde oluşturulan Chief Marketing Officer (CMO – marketing direktörü) pozisyonuna Beril Alakoç Orhonoğlu atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Pazarlama dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Orhonoğlu, sektörde 20 yılı aşkın bir kariyere sahip. Kariyerine 1998 yılında Unilever’de başlayan Orhonoğlu, 1998-2006 yılları arasında çeşitli Unilever ürünlerinin marka müdürlüğünü yürüttü.
Ardından Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesi’nden sorumlu marka geliştirme direktörü olarak görev aldı.
Beril Alakoç Orhonoğlu, son olarak Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Rusya bölgesinde kişisel bakım ürünlerinden sorumlu marka geliştirme direktörü pozisyonunda bulundu.
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