Prontotour’a yeni CMO
Yurtdışı turlar konusunda yaptığı yenilikler, kişiye özel turlar ve farklı destinasyonlarla fark yaratmaya çalışan Prontotour, tecrübeli ve yeni isimleri bünyesine katarak büyümeye devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, bu doğrultuda bünyesine pazarlama, CRM, inovasyon konularında uzman bir ismi kattı. Gürkan Erol, Prontotour’un yeni pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı (CMO-Chief Marketing Officer) oldu.
Erol, markanın tüm pazarlama, iletişim faaliyetlerine ilave olarak satış, e-ticaret, CRM, inovasyon ve müşteri deneyimi alanlarını da yönetecek.
Kariyerine Borusan Otomotiv’de satış ve pazarlama alanında başlayan Erol, 2015’ten beri Brisa Bridgestone’de CRM ve deneyim müdürü olarak görev yapıyordu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?