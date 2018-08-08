PwC Türkiye’ye 10 yeni ortak
PwC Türkiye, yeni atamalarla birlikte şirketteki ortak sayısını 58’e yükseltti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yapılan yeni atamalar çerçevesinde Baran Engür ve Mevlüt Akbaş danışmanlık hizmetleri, Cenk Uslu denetim hizmetleri, Özkan Kıvanç risk, süreç ve teknoloji hizmetleri, Hürol Genç vergi hizmetleri, Barış Dinçer, Tolga Baloğlu ve Yiğit Arslan da yönetim danışmanlığı hizmetleri alanında hizmet vermek üzere ortaklığa kabul edildiler.
PwC Türkiye, buna ilaveten alanlarında uzman iki yeni değeri ortak olarak bünyesine katarak hizmet ağını güçlendirdi.
Bu çerçevede Evren Sezer risk, süreç ve teknoloji hizmetleri ortağı, Kağan Karamanoğlu da yönetim danışmanlığı hizmetleri ortağı ve strateji lideri olarak PwC Türkiye’ye katıldı.
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