PwC Türkiye’ye üç yeni ortak

Ağustos 11, 2017 0 Yorum 122 Okunma
PwC Türkiye’ye üç yeni ortak

Denetim ve danışmanlık sektörünün önde gelen şirketlerinden PwC Türkiye’nin üç yeni ortağı açıklandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Risk, süreç ve teknoloji hizmetlerinden Işıl Uysun, bağımsız denetim hizmetlerinden Salim Alyanak ve Sertu Talı PwC’nin küresel düzeyde uyguladığı kriterleri yerine getirerek şirket ortaklığına kabul edildiler.

PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, PwC Türkiye’nin yakaladığı istikrarlı büyüme ve potansiyeli ile PwC’nin küresel organizasyonu içinde adından başarı ile söz ettirdiğini söylüyor.

Üç yeni ismin katılmasıyla PwC Türkiye’nin şirket ortaklarının sayısı 49’a ulaştı.



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