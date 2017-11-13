Qualcomm’un başına geçti
Yeni nesil mobil teknolojiler geliştiren Qualcomm’un Türkiye ofisinde önemli bir değişiklik oldu. Uzun yıllar Nokia, Turkcell ve Motorola gibi şirketlerde çalışan Gökhan Güleç, Qualcomm’un yeni genel müdürü olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Güleç, profesyonel kariyerine 1999 yılında Motorola’nın Swindon’da bulunan ofisinde araştırma mühendisi olarak başladı. 2001 yılında yazılım tasarım mühendisi olarak işe girdiği Nokia’da 2012 yılına kadar çeşitli departmanlarda üst düzey yönetici olarak çalıştı.
Symbian işletim sisteminin pazarlama stratejilerinden Nokia’nın yeni pazarlara girişindeki yol haritasına kadar birçok konuda önemli görevler aldı. Güleç, 2012-2017 arasında ise Turkcell’in akıllı cihazlar, loT, SaaS ve dijital öğrenme çözümleri stratejilerine, kıdemli direktör olarak yön verdi.
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