Regus’un başına geçti
Dünyanın 107 ülkesinde 2 bin 850 lokasyonda hazır ofis sistemleri konusunda hizmet veren Regus’un Türkiye ülke müdürlüğü görevine Murat Özgönül atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Özgönül, Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunu. En son MetLife Emeklilik ve Hayat’da satış yöneticiliği yapan Özgönül, DHL Express’te 1998-2007 yılları arasında en son bölge satış müdürlüğü olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.
Satış konusunda uzun yıllardan bu yana edindiği tecrübeleriyle Regus Türkiye ülke müdürü olarak görev alacak olan Murat Özgönül, Regus’un ülke vizyonu çerçevesinde hem uluslararası şirketlere hem de start up’lara yönelik çalışmalar yürütecek.
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