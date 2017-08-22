REIDIN CEO’su oldu
REIDIN, dünyada ilk kez sadece gelişmekte olan ülkelere odaklanan bir gayrimenkul bilgi şirketi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Doğuş Grubu’nun önemli bir teknoloji yatırımı olan REIDIN, 2006 yılında iki Türk girişimci olan Ahmet Kayhan ve Mehmet Erkek tarafından Dubai’de kuruldu.
Kurucu ortağı olduğu REIDIN’de yaklaşık 10 yıldır CEO’luk görevini de yürüten Ahmet Kayhan, koltuğunu Kerim Bertrand’a bıraktı.
Yeni yapılanmada icra kurulu başkanlığını sürdürecek olan Ahmet Kayhan, aynı zamanda yönetim kurulunda yer almaya da devam edecek.
Veri araştırma sektöründe yenilikçi bir üst yönetici geçmişine sahip olan Bertrand, yeni görevinde REIDIN Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri operasyonlarından ve genişlemeden sorumlu olacak.
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