Ritz Carlton’ın başına geçti
Küresel otel lideri Mariott International’ın lüks markası The Ritz Carlton’ın genel müdürü değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Turizm sektörünün deneyimli isimlerinden Nicolas A. Kipper, otelin yeni genel müdürü oldu.
Kariyerine 1990 yılında Hyatt International’da başlayan Kipper, pek çok farklı ülkede yöneticilik yaptı.
13 yılı aşkın süre Marriott International bünyesindeki otellerin ve restoranlarının yeniden markalaşma ve konumlandırılmasında önemli rol üstlendi.
Son olarak The Ritz-Carlton Budapeşte’nin genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.
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