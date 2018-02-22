Roche İlaç’a finans direktörü
Roche İlaç Türkiye, finans direktörlüğü görevine Benan Cuma Doğan’ı getirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kariyerine 1997 yılında PriceWaterhouseCoopers (PwC) İstanbul ofisinde denetimci olarak başlayan Doğan, buradaki görev süresi boyunca Koç Holding, Doğuş Grubu ve Borusan Holding gibi şirketlerin finansal denetlemelerinde rol aldı.
2002 yılında PwC Basel, İsviçre ofisine atanan Benan, aralarında F. Hoffmann-La Roche’un da bulunduğu birçok uluslararası firmanın finansal raporlarının denetlenme süreçlerine liderlik etti.
2010 yılında GE Healthcare’e katılmak üzere Türkiye’ye dönüş yapan Doğan, beş yıl süresince Ortadoğu, Afrika ve Rusya’nın finansal kontrol yöneticisi olarak görev yaptı. Ardından GE Lighting, Current ve Grid Solutions’da global pozisyonlar üstlendi.
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