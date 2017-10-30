Rusya’dan transfer oldu
Hayat Holding çatısı altında 1987’de kurulan Hayat Kimya, hızlı tüketim sektöründe, ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları kategorilerinde faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bingo, Test, Molped, Molfix, Papia, Familia gibi markaları bünyesinde barındıran şirketin Türkiye’nin yanı sıra Mısır, Cezayir, İran ve Rusya’da da üretim tesisleri bulunuyor. Yurtdışında ciddi bir büyüme ivmesi gösteren şirkette önemli bir değişiklik oldu.
Şirketin Türkiye genel müdürlüğü görevine Enes Çizmeci atandı. Çizmeci, Hayat Kimya’da ticari pazarlama müdürlüğü yaptıktan sonra son üç yıldır şirketin temizlik kağıtları yatırımı bulunan Rusya organizasyonunda genel müdürlük görevini yürütüyordu.
Yurtdışındaki yatırımlarıyla birlikte 8 bine yakın çalışanı bulunan şirket, deneyim ve kültürünü yurtdışındaki organizasyonlara taşımak için üst yönetim rollerinde uluslararası atamalar yapmayı tercih ediyor.
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