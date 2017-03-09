Sabancı Holding’de bayrak değişimi
Geçen hafta bir diğer önemli üst düzey yönetici değişikliği de Sabancı Holding’de gerçekleşti.
Yedi yıldır Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Chief Executive Officer (CEO) olarak görev yapan Zafer Kurtul’un ayrılma kararı üzerine CEO’luk görevine halen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet Göçmen atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sabancı Holding’de çeşitli kademelerde 14 yıldır üst düzey sorumluluklar üstlenen ve son olarak stratejik yatırımların kümelendiği enerji sektöründeki faaliyetleri yöneten Göçmen, 30 Mart 2017’de Kurtul’dan bayrağı devralacak.
Galatasaray Liseli Mehmet Göçmen, mühendislik kökenli bir yönetici. 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Göçmen, 1983 yılında Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.
Kariyer yolculuğunda farklı sektörleri tercih eden Göçmen, 1983-1995 yılları arasında Çelik Halat ve Tel Sanayi’de, 1996-2003 yılları arasında Lafarge’da çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.
2003 yılında Akçansa’ya genel müdür olarak atandı. 2008 tarihinden itibaren Sabancı Holding’de insan kaynakları grup başkanlığı ve çimento grup başkanlığı yapan Göçmen, 2014 yılında enerjinin Türkiye’de kritik olduğu bir dönemde enerji grup başkanlığı görevine geldi. Göçmen döneminde Sabancı Grubu içinde enerjinin payı artarak cirosu 12 milyar TL’yi aştı.
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