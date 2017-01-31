Sabancı Sanayi Grubu’nda atama
Önümüzdeki dönemde sanayi sektörüne odaklanma kararı alan Sabancı Holding, bu doğrultuda bünyesinde yer alan Sanayi Grup Başkanlığı ve Çimento Grup Başkanlığı organizasyonlarını ‘Sanayi Grup Başkanlığı’ çatısı altında birleştirmişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu değişimin ardından üst yönetimde yeniden yapılanma sürecine giren şirkette değişim devam ediyor. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akçansa ve Çimsa şirketlerinde yeni atamalar yapıldı.
Akçansa Genel Müdürlüğü görevine, Çimsa’da satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Şahap Sarıer atandı.
Şahap Sarıer, Sabancı Grubu’na 1995 yılında katıldı. Şirkette pek çok farklı pozisyonda yer alan Sarıer, son olarak Gri Çimento Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi.
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