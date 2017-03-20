Sabancı’da değişim sürüyor
Tüm sistem ve süreçlerini daha verimli hale getirme hedefiyle yeniden yapılanma sürecine giren Sabancı Holding’te üst yönetimdeki değişim devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kısa bir süre önce CEO olarak atanan Mehmet Göçmen’in ardından grup başkanlığı organizasyonlarında yeni atamalar gerçekleştirildi.
Teknosa, Carrefoursa gibi önemli şirketleri kapsayan Perakende Grup Başkanlığı görevine halen Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Ata Köseoğlu getirildi.
Sanayi Grup Başkanlığı görevini ise halen Kordsa CEO’su olarak görev yapmakta olan Cenk Alper yürütecek. Sanayi Grup Başkanlığı altında Brisa, Kordsa, Temsa Otobüs, Temsa İş Makinaları ve Temsa Motorlu Araçlar şirketleri yer alacak.
Çimento Grup Başkanlığı’nı ise Yünsa’nın yönetim sorumluluğu ile birlikte Mehmet Hacıkamiloğlu üstlenecek. Yeni atamalar 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.
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