Sabancı’nın enerjisini yönetecekler
Sabancı Holding, son yıllarda finans ve sanayinin yanında perakende ve özellikle enerji alanında yaptığı yatırımlarla ve büyüme planlarıyla dikkat çekiyor. Grubun konsolide iş hacminde enerjinin daha yukarı seviyelere çıkarılması hedefleniyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sabancı Enerji Grubu çatısı altında ise elektrik dağıtım ve satış işlerini yürüten Enerjisa Enerji ve elektrik üretim, ticaret ve doğalgaz faaliyetlerini yürüten Enerjisa Üretim şirketleri bulunuyor.
Holding geçen hafta enerji işleri için grup içinden iki kritik atama yaptı. Buna göre Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı’na Kıvanç Zaimler atandı.
Bu atamayla birlikte Enerjisa Enerji’nın yönetim kurulu başkanlığı ve Enerjisa Üretim’in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini de Kıvanç Zaimler üstlenecek. Geçen yıl halka açılan Enerjisa Enerji CEO’luğuna ise Ziya Erdem getirildi.
Kıvanç Zaimler, kariyerine 1992 yılında başladı. 2008 yılında ticaret direktörü olarak Enerjisa’ya katıldı. Zaimler, Sabancı Enerji Grubu içinde üst düzey görevlerde bulundu. Son olarak Enerjisa Enerji’nin genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.
Ziya Erdem ise 1988 yılında Pabalk Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Farklı sektörlerde yöneticilik yaptıktan sonra 2008’de Ericsson’a katıldı.
2010-2017 yılları arasında Ericsson Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin başkan yardımcılığı ve Ericsson Türkiye’nin başkanlığı görevlerini yürüttü.
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