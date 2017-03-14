Sandoz’da atamalar devam ediyor
Novartis Grup şirketlerinden Sandoz, jenerik ilaçlar kategorisinde 130 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’de de üç fabrikası ve bine yakın çalışanı bulunuyor. Uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteren şirketin son dönemde üst yönetiminde ciddi bir hareketlilik söz konusu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Geçen hafta Sandoz Ortadoğu ve Türkiye iş Geliştirme ve Lisanslama Direktörlüğü’ne Cem Acarsoy’un atandığını yazmıştık. Şirkette iki önemli atama daha yapıldı.
Sandoz Ortadoğu ve Türkiye Medikal Direktörü Dr. Kemal Kendir oldu. İlaç sektöründe 17 yılı aşkın süredir önemli görevler üstlenen Dr. Kemal Kendir, 2000-2002 arasında Abbott İlaç’ta medikal müdürlüğü, 2003-2004 yılları arasında Abdi İbrahim İlaç’ta ürün müdürlüğü, 2004-2007 yılları arasında Schering-Plough’da sırasıyla medikal müdür, Orta Anadolu Bölge Satış Müdürü ve KOL İlişkileri Yönetimi Müdürlüğü görevlerini yürüttü.
2007 yılında Novartis Grup’a katılan Kendir, Novartis İlaç’ta farklı birimlerde direktör olarak görev yaptı. Şirketteki diğer önemli atama ise kalite biriminde oldu. Sandoz Türkiye kalite müdürlüğü görevine Ebru Dikmen atandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü mezunu olan Ebru Dikmen, profesyonel kariyerine 2001 yılında İlsan İlaç’ta stabilite laboratuvarı analisti olarak başladı. Sektörde kalite biriminde çeşitli görevler aldıktan Sandoz Gebze 2 fabrikasında sırasıyla kalite güvence müdürlüğü ve kalite kontrol müdürlüğü görevlerini üstlendi.
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