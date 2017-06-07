Sanofi Türkiye’den Japonya’ya gitti
Dünyada 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 100’e yakın ülkede üretim tesisi bulunan Sanofi, insan kaynakları sisteminde global bir strateji izliyor. Şirket, tüm dünyadaki şirketleri arasında geçiş olanağı sağlıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde önemli bir transfer gerçekleştirildi. Sanofi Türkiye’de strateji ve ticari operasyonlar direktörlüğü görevini yürüten Eren Çaşkurlu, Sanofi Japonya’ya transfer oldu. Çaşkurlu, Sanofi Japonya’da işbirlikleri ve portföy yönetimi grubunun başına getirildi.
İş hayatına Roche’ta viroloji pazarlama departmanında başlayan Eren Çaşkurlu, Eli Lilly’de pazarlama araştırmaları uzmanı olarak çalıştı. 2008 yılında Sanofi Grubu’na geçti. Şirkette pazarlamadan dijitale farklı alanlarda yönetici olarak görevler üstlendi.
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