Sanofi’ye transfer oldu
Sanofi Grubu, Türkiye sağlık sektöründe diyabet, onkoloji ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere 16 tedavi alanında çözüm sunuyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
300’e yakın merkezi bulunan Sanofi, ürünlerinin tamamına yakınını Avrupa’nın en büyük üretim merkezlerinden biri olan Lüleburgaz’daki tesislerinde üretiyor.
Türkiye’de yaklaşık 2 bin çalışanı bulunan Sanofi’nin yönetim ekibi son dönemde çok hareketli. Son olarak Sanofi’nin pazara erişim ve sağlık ekonomisi direktörü değişti.
Bu pozisyona sektörün deneyimli isimlerinden Güliz Karcebaş getirildi. Eczacılık Fakültesi mezunu olan Karcebaş, kariyerine 1997’de Roche Türkiye’de başladı.
2016’dan bu yana ise GSK Türkiye’de sağlık politikası ve pazara erişim direktörü olarak çalışıyordu. Karcebaş, Sanofi’de ülke yönetim kurulu üyesi olarak doğrudan Türkiye Ülke Başkanı Fabrizio Guidi’ye bağlı olarak çalışacak.
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