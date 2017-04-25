SAP EMEA’ya atandı
Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya çapında hizmet veren SAP 2001 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Türkiye, 190 ülkede faaliyet gösteren şirketin önemli pazarlarından biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
SAP’ın Türkiye pazarındaki başarılı performansı şirketin 2012 yılından bu yana genel müdürlüğünü yapan Zeynep Keskin’e önemli bir terfi getirdi. Keskin, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan SAP EMEA bölgesinde yeni bir göreve atandı.
Keskin, yeni görevinde SAP’ın son dönemde hızlı büyüyen alanlarından biri olan satış, pazarlama ve e-ticaret çözümlerini kapsayan Customer Engagement and Commerce (CEC) İş Kolu’nun EMEA bölgesini yönetecek.
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