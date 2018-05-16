SAP, yurtdışı transferlere hız verdi
Kurumsal uygulama ve yazılım şirketi SAP’ın Türkiye ekibi, yurtdışı operasyonlarda da önemli işlere imza atıyor. Son olarak şirkette bu kapsamda önemli bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
SAP Güney Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin inovasyon ve dijital iş hizmetleri bölümlerinin İK direktörlüğüne Hande Genç atandı.
2003 yılından bu yana SAP’da farklı görevlerde çalışan Hande Genç’in sorumlu olduğu ülke ve bölgeler arasında Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İsrail, Ortadoğu ve Afrika yer alıyor.
Genç, yeni rolünün yanı sıra SAP Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine de devam edecek.
19 yıldır insan kaynakları alanında çalışan Genç, kariyerine bir telekom firmasında insan kaynakları uzmanı olarak başladı. 15 yıldır SAP Türkiye’de insan kaynakları alanında çalışıyor.
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