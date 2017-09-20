SAP’ta global pozisyona atandı

Eylül 20, 2017 0 Yorum 84 Okunma
SAP’ta global pozisyona atandı

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan SAP, 2001 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Üretim, gıda, tekstil, otomotiv, sağlık, perakende gibi farklı sektörlere yönelik hizmetler veren SAP’ın Türkiye ofisinden önemli bir isim global bir görev üstlendi.

2010 yılından bu yana SAP Türkiye’de pazarlama direktörü olarak görev yapan Erdem Aksakal, global bir atama ile SAP MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesi pazarlama direktörü oldu.

Aksakal, SAP MENA’da etkinlik, sponsorluk yönetimi ve dijital gibi tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.



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