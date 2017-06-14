Satış biriminin başına geçti
Sağlık sektörünün önemli şirketlerinden Roche Diagnostik Türkiye’nin satış bölümünde önemli bir atama yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sağlık sektöründe uzun yıllara dayanan satış ve saha yönetimi tecrübesine sahip Volkan Girgin, merkezi ve hastabaşı tanı çözümleri satış direktörü oldu.
1997 yılında Roche İlaç Türkiye’de çalışmaya başlayan Girgin, şirket bünyesinde farklı birimlerde çalıştı. Daha sonra Bilim İlaç’ta satış tanıtım M-müdürü olarak ardından Daiichi Sankyo’da ulusal satış müdürü oldu.
Satış stratejisi, iş planlaması, saha ve bayi yönetimi konularında uzman olan Girgin, son olarak Medtronic firmasında Türkiye ve Azerbaycan’dan sorumlu kıdemli satış müdürü olarak görev yapıyordu.
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