Schneider Electric’de atama
Schneider Electric, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında projeler geliştiren bir şirket. TİM İhracat İlk 1000 araştırmasında ilk 100 firma içerisinde yer alan şirkette önemli bir atama yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2007 yılından bu yana şirkette görev alan İsmail Yamangil, Türkiye, İran ve Orta Asya Retail İş Birimi’nin genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Yeni görevi doğrultusunda, Yamangil, şirketin elektrik tesisat ve kontrol ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.
İş hayatına 2005’de Pulse Eldor Corporation’da başlayan Yamangil, 2007’de Schneider Electric’e katıldı.
Dağıtım kanalları ve satış birimlerinde çalışan Yamangil, son olarak dağıtım kanalları ve ticari politikalar direktörlüğü görevindeydi.
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