Şehir teknolojileri geliştirecek
Güvenli şehir teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ekin Teknoloji’nin iş geliştirme ve pazarlama direktörlüğü görevine Orkunt Yozgat getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İş hayatına Başarı Elektronik’te satış müdürü olarak başlayan Yozgat, 2003-2005 yılları arasında THY’de yurtdışı satış ve pazarlama başkanlığı görevini yürüttü.
Panasonic Tekofaks ve Eagle Mobile & Albtelecom Arnavutluk’ta satış ve pazarlama direktörlüğü ile Turkcell Superonline’da pazarlama direktörlüğü yapan Yozgat, 2013 yılında Teliasonera’da satış direktörü ve Avrasya Bölgesi perakende satış direktörü olarak göreve başladı.
Ardından da Canon Eurasia’da satış ve pazarlama direktörlüğü görevini yürüttü.
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