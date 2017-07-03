Sekiz pazarı yönetecek
İngiltere merkezli British American Tobacco (BAT), Türkiye’de 15 yıl önce faaliyete başladı. Şirket kısa bir süre önce yeni bir yapılanmaya giderek Kuzey Afrika bölgesi ile BAT Türkiye’yi birleştirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
BAT Türkiye, Türkiye ve Kuzey Afrika (TNA) Bölgesi adı altında Kuzey Kıbrıs, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Sudan’dan oluşan sekiz pazardan sorumlu hale geldi.
Bu bölge birleşmesinin ardından yapılan yeniden yapılanma kapsamında, dört yıldır BAT Türkiye’de genel müdürlük görevini yürüten Gökhan Bilgiç, BAT Türkiye ve Kuzey Afrika bölge direktörlüğü görevine getirildi.
Bu birleşme ve yeni göreviyle Bilgiç, Türkiye ve Kuzey Afrika (TNA) Bölgesi çatısı altında, toplam 4 bin çalışanla, 300 milyonluk nüfusa sahip sekiz pazardan sorumlu hale geldi.
Kariyerine Pektaş Pazarlama’da başlayan Gökhan Bilgiç, Mobil Oil Türk’de de çalıştıktan sonra, 14 yıl boyunca Coca-Cola’da satış ve pazarlama alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2011 yılında profesyonel hayata ara vererek aile şirketi CGC Tekstil’e geçti. 2013 yılında ise BAT Türkiye’ye katıldı.
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