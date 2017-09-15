Seramik, Gedik’ten sorulacak
Türkiye’de seramik sektörünün önemli oyuncularından olan Kale Grubu’nda üst düzey bir atama gerçekleşti. Avrupa’da üçüncü, dünyada 12’nci sıraya yerleşen Kale Seramik’in genel müdürlük koltuğuna deneyimli yönetici Okan Gedik atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Gedik, grubun iç piyasadaki başarısını ve uluslararası pazardaki pay ve imajını daha üst seviyeye taşımaya yönelik stratejiler geliştirecek. Okan Gedik, 1996 yılında iş hayatına adım attığı Kibar Grubu’nda Assan Alüminyum’da sırasıyla pazarlama, satış uzmanı, yurtdışı satış müdürü gibi önemli pozisyonlarda çalıştı.
2008 yılından itibaren grup şirketlerinden Assan Hanil Otomotiv’de üst düzey yöneticilik yapan Gedik, 2010 yılından bu yana da genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyordu.
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